Депутата "Единой России" из Устюжны, обвиняемого в распространении порно, приговорили к исправительным работам

06.12.2018 [Происшествия]

В Устюжне 3 декабря приговорили к исправительным работам 49-летнего депутата городского совета райцентра Алексея Шувалова. Как ранее сообщал Newsvo, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). 

«Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 2013-2014 годах, находясь на территории Устюжны, используя свой персональный компьютер, приобрел путем копирования и сохранил на жесткий диск компьютера электронные файлы (фото и видео материалы) с порнографическими изображениями, включая несовершеннолетних, в том числе, не достигших четырнадцатилетнего возраста», - говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Скрывая свою личность под псевдонимом, мужчина пересылал файлы другим пользователям, распространяя тем самым запрещенные материалы в интернете. Одним из его адресатов был подросток, о несовершеннолетнем возрасте которого из переписки обвиняемый был осведомлен.

Уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов было возбуждено 31 мая 2018 года по результатам проверки, проведенной сотрудниками отдела «К» УМВД России по Вологодской области.

По месту жительства и работы А. Шувалова были проведены обыски, в ходе которых изъято компьютерное оборудование, исследованное затем в ходе работы по уголовному делу. От подозреваемого сразу после проведенных обысков поступило заявление о явке с повинной.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Алексей Шувалов - депутатом Совета города Устюжна, куда был избран в сентябре 2017 года от партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что его членство в партии в связи с возбуждением уголовного дела приостановлено.

"Если его вина будет доказана, в будущем он будет исключен из партии", - пояснили Newsvo в июне в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как удалось выяснить Newsvo, в совет города Устюжны пока никаких документов из суда к ним не поступало, и Алексей Шувалов официально из состава депутатов не исключен

«В совет города до сих пор не поступали никакие документы о том, какое заключение суда было. Мы не в курсе. Когда оно поступит, этот вопрос будет вынесен на обсуждение депутатов, у нас комиссия 19 декабря. Этот вопрос будет на нее вынесен», - отметил собеседник Newsvo.

 

 

Тэги: порнография, депутат

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства военнослужащего Андрея Шмелева
Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест
В Вологде открылся первый супермаркет сети «Перекресток»
Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок
С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека
В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"
У осужденной за взятки Анны Беляевской конфисковали 100% доли в фирме и арестовали часть квартиры
Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники
Реальные доходы жителей Вологодской области за год упали на 8%
Голосование за место для строительства Ледового дворца началось на сайте администрации Вологды
03.12.2018 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники

3649
1
30.11.2018 [Происшествия]

Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства военнослужащего Андрея Шмелева

14293
1
30.11.2018 [Общество]

Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест

11136
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Устюжне ВАЗ сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку
ФАП на станции Семигородняя в Харовском районе не в состоянии оказать первую медпомощь пациентам
В Вологде мошенники пытались обмануть пенсионерку почти на полмиллиона рублей
Новым заммэра Череповца стал бывший начальник цеха на "Северстали" Дмитрий Лавров
В Череповце ТСЖ оштрафовали на 10 тысяч рублей за неисполнение предписания Госжилинспекции
Депутата "Единой России" из Устюжны, обвиняемого в распространении порно, приговорили к исправительным работам
В Вологде фирме, предложившей препарат иностранного производства, отказали в участии в медицинской госзакупке
 
05.12.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

4000
0
06.12.2018 [БлогоVO]

Про необходимость замены целлофановых пакетов на бумажные

193
0
04.12.2018 [Обзор Прессы]

Кто виноват?

1234
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика