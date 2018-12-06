Депутата "Единой России" из Устюжны, обвиняемого в распространении порно, приговорили к исправительным работам

В Устюжне 3 декабря приговорили к исправительным работам 49-летнего депутата городского совета райцентра Алексея Шувалова. Как ранее сообщал Newsvo, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

«Следствием и судом установлено, что обвиняемый в 2013-2014 годах, находясь на территории Устюжны, используя свой персональный компьютер, приобрел путем копирования и сохранил на жесткий диск компьютера электронные файлы (фото и видео материалы) с порнографическими изображениями, включая несовершеннолетних, в том числе, не достигших четырнадцатилетнего возраста», - говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Скрывая свою личность под псевдонимом, мужчина пересылал файлы другим пользователям, распространяя тем самым запрещенные материалы в интернете. Одним из его адресатов был подросток, о несовершеннолетнем возрасте которого из переписки обвиняемый был осведомлен.

Уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов было возбуждено 31 мая 2018 года по результатам проверки, проведенной сотрудниками отдела «К» УМВД России по Вологодской области.

По месту жительства и работы А. Шувалова были проведены обыски, в ходе которых изъято компьютерное оборудование, исследованное затем в ходе работы по уголовному делу. От подозреваемого сразу после проведенных обысков поступило заявление о явке с повинной.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Алексей Шувалов - депутатом Совета города Устюжна, куда был избран в сентябре 2017 года от партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что его членство в партии в связи с возбуждением уголовного дела приостановлено.

"Если его вина будет доказана, в будущем он будет исключен из партии", - пояснили Newsvo в июне в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как удалось выяснить Newsvo, в совет города Устюжны пока никаких документов из суда к ним не поступало, и Алексей Шувалов официально из состава депутатов не исключен