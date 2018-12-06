В Вологде фирме, предложившей препарат иностранного производства, отказали в участии в медицинской госзакупке

06.12.2018 [Общество]

УФАС добилось исключения из участников аукциона на поставку лекарства в медучреждения Вологодской области фирму, предложившую препарат иностранного производства. Речь идет об антибиотике Цефепим.

24 октября областной комитет госзаказа объявил электронный аукцион по выбору подрядчика на закупку этого лекарства с начальной (максимальной) ценой контракта 482 408,70 рублей. К участию в нем были допущены четыре фирмы: ООО «Виал», ООО «Нордфарм», ООО «Хелс», ООО «Шексна Фарм», ООО «Лекс Фарм».

Позже ООО «Нордфарм» обратилось в антимонопольную службу с жалобой: по мнению представителей фирмы, аукционная комиссия незаконно допустила к участию в аукционе заявку ООО «ВИАЛ», поскольку  к поставке им был предложен товар иностранного производства. УФАС, рассмотрев жалобу, признало, что она обоснована.

- Согласно законодательству, если на участие в конкурсе подано две и более заявок, соответствующих условиям допуска, то заявка с лекарственным препаратом, происходящим из иностранного государства, должна быть отклонена аукционной комиссией. Заявка ООО «ВИАЛ»  содержит предложение  лекарственного средства Цефепим с торговым наименованием Кефсепим, производитель/страна происхождения которого – Индия. Заявки остальных  участников содержат предложения препаратов  производства Российской Федерации и Республики Беларусь, - сообщает пресс-служба областного УФАС.

В итоге аукционную комиссию признали нарушившей часть 4 статьи 67 Закона о контрактной системе. Антимонопольщики выдали предписание отменить протокол подведения итогов электронного аукциона и рассмотреть вторые части заявок в соответствии с требованиями законодательства.

В итоге, после повторного рассмотрения заявок, аукцион выиграло ООО «Нордфарм», направившее жалобу в УФАС. Именно оно поставит препарат в больницы региона за 412 459,25 рублей.

 

Тэги: аукционы, УФАС, госзакупки

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