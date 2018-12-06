Самое вкусное молоко в области производят в Усть-Кубинском районе

Молоко ООО «Заря» из Усть-Кубинского района признано самым вкусным в Вологодской области. Таковы итоги регионального смотра-конкурса качества сырого молока «Лучшее молоко – 2018». Кроме того, предприятие завоевало Гран-при состязания за наивысший комплексный показатель.

«Около 70 % сельскохозяйственных предприятий Вологодской занимаются производством молока. Для нас молоко – наша гордость. Каждый год мы проводим этот конкурс. В 2018 году в нем приняли участие 30 образцов молока из 23 районов. Специалисты изучили представленную продукцию и выбрали самую лучшую. Мы разбили номинацию «Лучшее молоко» по трем зонам -западную, центральную и восточную, т.к. молоко здесь отличается по различным показателям в зависимости от кормов и силоса. Поздравляю победителей!», - отметил замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

В номинации «Лучшее молоко» среди хозяйств восточной зоны области 1 место присуждено ООО «Вага» Верховажского района, 2 место – ООО «Нюксенский маслозавод». Среди хозяйств центральной зоны области первое место у племзавода-колхоза им.50-летия СССР (Грязовецкий район),второе занял племзавод-колхоз «Аврора» (Грязовецкий район). Среди хозяйств западной зоны первое место занял индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Эдуард Демичев, Череповецкий район, второе место - СПК Пригородный «Плюс», Устюженский район.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, оценивали молоко аттестованные эксперты департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, молокоперерабатывающих предприятий области, ученые ВГМХА им. Н. В. Верещагина, специалисты от районных управлений сельского хозяйства и сельхозпроизводителей, имеющих удостоверение эксперта.