Самое вкусное молоко в области производят в Усть-Кубинском районе

06.12.2018 [Общество]

Молоко ООО «Заря» из Усть-Кубинского района признано самым вкусным в Вологодской области. Таковы итоги регионального смотра-конкурса качества сырого молока «Лучшее молоко – 2018». Кроме того, предприятие завоевало Гран-при состязания за наивысший комплексный показатель.

«Около 70 % сельскохозяйственных предприятий Вологодской занимаются производством молока. Для нас молоко – наша гордость. Каждый год мы проводим этот конкурс. В 2018 году в нем приняли участие 30 образцов молока из 23 районов. Специалисты изучили представленную продукцию и выбрали самую  лучшую. Мы разбили номинацию «Лучшее молоко» по трем зонам  -западную, центральную и восточную, т.к. молоко здесь отличается по различным показателям в зависимости от кормов и силоса. Поздравляю победителей!», - отметил замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

В номинации «Лучшее молоко» среди хозяйств восточной  зоны области  1 место присуждено ООО «Вага» Верховажского района, 2 место –  ООО «Нюксенский маслозавод». Среди хозяйств центральной зоны области первое место у племзавода-колхоза им.50-летия СССР (Грязовецкий район),второе занял племзавод-колхоз «Аврора» (Грязовецкий район).  Среди хозяйств западной зоны первое место занял индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Эдуард Демичев, Череповецкий район, второе место -  СПК Пригородный «Плюс», Устюженский район.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, оценивали молоко аттестованные эксперты департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, молокоперерабатывающих предприятий области, ученые ВГМХА им. Н. В. Верещагина, специалисты от районных управлений сельского хозяйства и сельхозпроизводителей, имеющих удостоверение эксперта.

Тэги: молоко, сельхозпредприятия

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