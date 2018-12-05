Хирург Леонид Рошаль вступился за осужденного анестезиолога Вологодской областной детской больницы

Президент “Национальной медицинской палаты”, хирург Леонид Рошаль обратился к губернатору Вологодской области с просьбой обратить внимание на уголовное дело врача детской областной больницы Алексея Смирнова. Напомним, доктор не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе эксперты нашли нарушения, и за это врачу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Newsvo подробно писал об этом деле в статье "Экспертиза без экспертов".

Текст письма Леонида Рошаля опубликовали журналисты интернет-издания "В точку". В своем обращении всемирно известный доктор пишет, что союз медицинского сообщества “Национальная Медицинская Палата” крайне обеспокоен ситуацией, сложившейся в Вологодской области.



“Реальный срок заключения ставит крест на жизни и профессиональной деятельности врача, имеющего большой практический 16-летний опыт. Это приговор не только нашему коллеге, но и всему медицинскому сообществу, который неизбежно приведет к увеличению дефицита кадров в нашей отрасли”, - пишет Рошаль.



Врач считает, что подобные разбирательства должны осуществляться с привлечением врачебного сообщества, которое могло бы полноценно выразить свое профессиональное мнение по поводу действий или бездействия медработника, с возможностью проведения независимой медицинской экспертизы.



Так, “Национальная медицинская палата” попросила губернатора детально разобраться в деле с привлечением узкопрофильных специалистов для детальной экспертизы и выразила готовность предоставить таких специалистов.