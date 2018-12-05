Фирмы из Финляндии, Швеции, Латвии, Италии приехали в Вологду на выставку "Российский лес"

В Вологде сегодня открылась выставка "Российский лес". С 5 по 7 декабря в "Русском доме" представят свои экспозиции более 200 компаний из 22 регионов России и пяти зарубежных стран: Финляндии, Швеции, Латвии, Италии и Республики Беларусь.

«Международная выставка «Российский лес» - еще один инструмент, способствующий активному развитию лесного комплекса страны. Она давно стала традиционным, авторитетным, узнаваемым событием, диалоговой площадкой для российского лесного бизнеса. Не случайно и то, что именно здесь проходит данный форум. Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. 80% территории области покрыто лесами», - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По данным пресс-службы главы региона, на сегодняшний день запасы древесины области сопоставимы с лесными массивами таких стран, как Польша и республика Беларусь. В тройке лидеров регион и по объему заготовки древесины. Здесь реализуется наибольшее число приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (22 из 148), в которые уже вложено 16 млрд. рублей.

«Большое внимание уделяется в регионе не только развитию промышленного производства, но и лесного хозяйства. Вологодчина - один из немногих регионов, которые участвуют в реализации пилотного проекта Рослесхоза по внедрению модели интенсивного использования и воспроизводства лесов. За два последних года объемы восстановления лесов в области увеличили на 30%: с 52 тысяч гектаров в 2016 году до 73 тысяч га в 2018-м», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Для увеличения эффективности лесовосстановления в 2011 году за счет средств регионального бюджета в Вологодском районе был построен комплекс по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой мощностью 1 млн. сеянцев в одну ротацию. Подобный ему, производительностью в 3 миллиона сеянцев, появится при поддержке Минприроды в Устюженском районе в 2021 году.

«Впервые за долгие годы на 2019 год предусмотрено выделение федеральных средств на приобретение техники для лесовосстановления - 10,8 млн. рублей. Задача, поставленная перед всеми регионами страны «один гектар вырубки леса равен одному гектару лесовосстановления» будет выполнена на Вологодчине уже в этом году», - добавил глава региона.

Деловая программа выставки продолжилась в выставочном комплексе «Русский Дом». Два дня, 5 и 6 декабря, здесь будет работать большая профориентационная площадка для старшеклассников - ярмарка лесных профессий. На площади Революции в областном центре сегодня проходят детский шахматный турнир на форвардерах «Лесной гроссмейстер», шоу гидроманипуляторов. Завтра зрелищным обещает стать состязание операторов экскаватора.