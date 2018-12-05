Газовики незаконно обогатились почти на 1,5 миллиона рублей за счет имущества Вологодской области

Департамент имущественных отношений Вологодской области почти три года судился с дочерней компанией “Газпрома”, пытаясь взыскать с нее неообоснованное обогащение в размере 1 432 149, 41 рублей.

В итоге 28 августа 2018 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску к акционерному обществу “Газпром газораспределение”, взыскав с компании около полутора миллионов рублей.



Как следует из материалов дела, между департаментом имущественных отношений Вологодской области и ОАО «Газпромрегионгаз» 31 декабря 2010 года был заключен договор аренды, по которому газовики получили во временное владение газопроводы высокого и низкого давления. Затем фирма сменила название на АО «Газпром газораспределение», продолжив, как правоприемник, пользоваться имуществом области. Срок договора заканчивался 30 декабря 2011 года, но газовики продолжили пользоваться трубами. Департамент не возражал, однако, по закону, такая ситуация означает возобновление договора на тех же условиях.



1 сентября 2014 года договор аренды был расторгнут представителями газовиков в одностороннем порядке, однако, пользоваться трубами газовики продолжали вплоть до 23 ноября 2015 года. В связи с этим департамент обратился в суд.



Коммерческая фирма не согласилась с иском, указав, что газопровод этот - спорное имущество. Однако, право собственности Вологодской области в отношении спорных объектов подтверждалось выписками из Реестра собственности Вологодской области и свидетельствами о государственной регистрации права собственности,



“Использование ответчиком объектов газового хозяйства в период с 01.09.2014 по 23.11.2015 подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в частности письмом Федеральной антимонопольной службы России от 17.11.2016 № АГ/79462/16, которая указывает, что по имеющейся информации при расчете тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» на территории Вологодской области Федеральной службой по тарифам России были учтены расходы на аренду газораспределительных сетей Департамента”, - написано в решении суда.



28 августа 2018 года суд решил взыскать с газовиков неосновательное обогащение в размере 1 432 149, 41 рублей (это арендная плата, которую не доплатили Вологодской области) и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 192 463, 40 рублей.