Региональный оператор по вывозу мусора “Аквалайн” потратит более 750 млн рублей на субподряд

05.12.2018 [Общество]

На сайте госзакупок появилось 17 аукционов единого регионального оператора по обращению с ТКО на вывоз мусора “Аквалайн”. Это Бабушкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, Грязовецкий, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Харовский райны и Вологда.

Начальная цена аукционов - 750 млн рублей.

Напомним, с 1 января в Вологодской области заработает единая система утилизации твердых коммунальных отходов. Теперь за вывоз мусора жителям региона придется платить отдельно. Раньше эта услуга входила в общие домовые услуги.

- С нового года только выбранные на основе открытого конкурса перевозчики смогут осуществлять вывоз ТКО. Благодаря этому процесс станет более прозрачным и контролируемым. В настоящее время готовится конкурсная документация для определения перевозчиков, - сообщается на сайте ООО “Аквалайн”.

Тарифы на вывоз мусора еще не установлены, но жители ожидают подорожания услуги. Особенно после того, как выяснилось, что самостоятельных ресурсов на вывоз мусора у “АкваЛайна” нет, все будет проходить через субподряд, а значит, прибыль в платежках будет учитываться на двух уровнях. Как выяснил Newsvo, с 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека.

На сайте оператора выложено предложение об установлении предельных тарифов в сфере обращения с ТКО. Расчетная величина предельных тарифов по мнению фирмы должна составить 5 134,12 рублей за тонну или 667,43 за кубический метр. В 2019 году “АкваЛайн” планирует вывезти 279,83 тысячи тонн отходов.

Тэги: мусор, ЖКХ, тарифы

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