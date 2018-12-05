Житель Вологды заплатил 4 тысячи рублей мошеннику из Великого Устюга за несуществующий фотоаппарат

05.12.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли уголовное дело, связанное с использованием электронных средств платежа. Потерпевший житель города купил фотоаппарат через сайт бесплатных объявлений, заплатив за него 4 тысячи рублей, однако товар почтой от продавца так и не поступил. Вологжанин обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Великого Устюга. Мужчина подозревается  еще в пяти аналогичных преступлениях в других регионах РФ, ранее был судим.

 

Тэги: мошенничество

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