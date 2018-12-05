С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

Евгения Сибирцева

В редакцию Newsvo обратились жители многоквартирных домов с просьбой разъяснить, как должна начисляться плата за содержание жилья с 1 января 2019 года с учетом того, что за вывоз мусора будет отвечать единый региональный оператор. Стоит отметить, что ни областные, ни городские власти до сих пор не давали четких пояснений по этой теме и многие вопросы остаются без ответов. Например, жителям до сих пор не объявили, какой будет тариф на вывоз мусора у регионального оператора. У нас есть основания полагать, что он будет очень высоким.

Newsvo рассказывает об основных моментах, которые должны знать жильцы при решении вопросов о плате за вывоз мусора.

Плата за содержание жилья минус вывоз мусора

Напомним, в апреле в правительстве области сообщили, что с 1 января 209 года в квитанциях вологжан появится новая строка - «Вывоз твердых коммунальных отходов». Сейчас эта услуга входит в статью «Содержание и текущий ремонт жилого помещения».

Сейчас управляющие компании организуют собрания жильцов и просят их проголосовать за то, чтобы оставить плату за содержание жилья прежней. Между тем, в эту сумму входит входит вывоз мусор, а за эту услугу вологжане с нового года будут платить отдельно - единому региональному оператору. В Вологде и восточной зоне области на ближайшие 10 лет это будет ООО «АкваЛайн», а в Череповце и западной зоне - ООО «Чистый след». То есть, если плата за содержание жилья в вашем доме не изменится, то вы будете платить намного больше из-за дополнительного начисления оплаты за вывоз мусора.

С 1 января 2019 года управляющие компании должны будут уменьшить сумму за содержание жилья, вычтя из нее тариф на вывоз мусора (у каждой УК он свой). Если вас просят проголосовать за оставление тарифа на содержание жилья прежним, вы вправе не соглашаться. Проверьте, сколько вы платите за вывоз мусора вашей управляющей компании и проследите, чтобы с нового года эта сумма была вычтена из оплаты за содержание жилья. Если вам предлагают сделать эту оплату выше, вы можете проголосовать против.

- При первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив в срок не позднее десяти дней до дня начала оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения и по их требованию представить подтверждающие данный факт документы, в том числе документы, обосновывающие расчет этого размера платы, - пояснили в Вологодской ассоциации ТСЖ (см. также письмо начальника Госжилинспекции в галерее).

Если в январских квитанциях сумма за вывоз мусора не будет исключена из оплаты за содержание жилья, вологжане могут обратиться в Госжилинспекцию с требованием обязать УК вычесть эту сумму.

Контейнерная площадка возле Дзержинского, 17 в Вологде. Фото Владимира Криалашвили из соцсети.

Содержание контейнерных площадок

Несмотря на то, что вывозом мусора с 1 января займется региональный опертор, за содержение контейнерных площадок по-прежнему будут отвечать управляющие компании и ТСЖ - законопроект о передаче этих функций региональному оператору все еще не подписан. Как пояснил Newsvo председатель Вологодской ассоциации ТСЖ Николай Иванов, расходы на содержание контейнерных площадок у каждой УК и ТСЖ свои. Например, в УК "Новые технологии" в Вологде она составляет 22 копейки. Жильцы могут попросить объяснить, на чем основана эта сумма.

Тем временем, на фоне нерешенной ситуации с содержанием контейнерных площадок, контейнеры начали поджигать, таким образом вынуждая УК покупать их. Так, накануне ночью сгорели два контейнера для сбора ТКО на улице Горького в Вологде.

- Контейнерной площадкой пользуются два ТСЖ. Накануне они, как и другие ТСЖ, чьим мусороперевозчиком является компания "ТЭС", получили предупреждение от перевозчика о необходимости под угрозой расторжения договора немедленного выкупа их контейнеров до 13 декабря. Возможно, мы являемся свидетелями обострения конкурентной борьбы мусороперевозчиков за клиента - до 1 января управляющие организации города должны определиться с покупкой контейнеров у того или иного перевозчика (или приобрести новые, дефицит которых уже возник). Ведь чем больше контейнеров конкурентов придет в негодность, тем больше вероятность того, что бэушные контейнеры будут приобретаться у "выживших" в этой борьбе, да ещё и по явно завышенным ценам, - говорят в Вологодской ассоциации ТСЖ. До недавнего времени проблема сохранения целостности контейнеров так остро не стояла. Рынок мусороперевозок в целом был поделен, порча контейнера вряд ли повлияла бы на решение УО перейти к другому перевозчику. Да и "уши" заказчика преступления торчали бы отовсюду. Сейчас ситуация изменилась. Некоторые мусороперевозчики уходят с рынка, контейнеры для них - лишняя ноша, которую необходимо выгодно продать. Остающиеся на подрядах и субподрядах с регоператором также не нуждаются в сохранении за собой контейнерного оборудования - теперь это "головная боль" собственников помещений в МКД и их управляющих организаций, а также в определенных случаях - муниципалитета.



Понятно, что если бы эти контейнеры были на балансе одной организации, например, регоператора, возможные поджоги были бы единичными, ну, или имели бы совсем иную, скорее всего, протестную природу. Но сегодня закон не позволяет регоператору заложить эти расходы в единый тариф, - считают в Вологодской ассоциации ТСЖ.

Старое шоссе, 10-12 в Вологде. Фото Светланы Василенко из соцсети

Тариф 140 рублей с человека?

Несмотря на то, что уже декабрь, а с 1 января в квитанциях вологжан появится новая строка «Вывоз твердых коммунальных отходов», жители до сих пор не знают, какая сумма будет начисляться за эту услугу. В ООО «АкваЛайн» нам сказали, что тариф все еще не известен, а определить его должен департамент топливно-энергетических ресурсов Вологодской области. В пресс-службе правительства области нам сказали, что назовут тариф до 20 декабря.

Если сейчас тариф зависит от площади квартиры, то с 1 января расчет пойдет исходя из количества прописанных в ней человек.

Представители коммунальной сферы считают, что сумма за вывоз мусора у регионального оператора будет ощутимо больше, чем та, которая сейчас входит в строку оплаты за содержание жилья. По данным Newsvo, полученным из собственных источников, на встречах регионального оператора и представителей коммунальной сферы предварительно озвучивалась сумма около 140 рублей с человека (!). Это в несколько раз больше, чем жители платят сейчас. Например, если в квартире площадью 50 кв.м. прописаны три человека, а плата за вывоз мусора составляет 2,5 рубля за кв.м., то семья платит сейчас за эту услугу 125 рублей в месяц. При тарифе 140 рублей с человека эта сумма вырастет до 420 рублей (!).

О том, что эта коммунальная услуга может подорожать, косвенно свидетельствует и тот факт, что самостоятельных ресурсов на вывоз мусора у “АкваЛайна” нет - все будет проходить через субподряд. Недавно на сайте госзакупок появилось 17 аукционов единого регионального оператора по обращению с ТКО на вывоз мусора “Аквалайн”. Начальная цена аукционов - 750 млн рублей.

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