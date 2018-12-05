Вологодские зоозащитники выиграли грант в 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Вторсырье»

Проект «Вторсырье» вологодского общества защиты животных «Велес» занял второе место на всероссийском конкурсе «Доброволец России» в номинации "Вокруг меня". Благодаря этой победе вологодские зоозащитники получат грант в 300 тысяч рублей.

Эти деньги пойдут на установку специальных контейнеров для приема вторсырья в Вологде, сообщает группа «Велеса» в социальной сети. Вырученные от реализации собранного таким образом вторсырья деньги пойдут на оказание помощи бездомным животным. Зоозащитники говорят, что таким образом «Велес» не только помогает брошенным кошкам и собакам, но и заботится о состоянии окружающей среды.

В прошлом году в рамках акции «Вторсырье» волонтеры собрали в Вологде 64 тонны макулатуры, пластика и алюминия и направили вырученные средства на лечение попавших в беду животных.