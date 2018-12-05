В 2018 году в Вологодской области решили проблемы 164 обманутых дольщиков

Права 164 пострадавших обманутых дольщиков Вологодской области были восстановлены в 2018 году, сообщает региональная прокуратура. Речь идет о людях, купивших квартиры в четырех проблемных объектах в Череповце и Вологодском районе.

«Внесенные в июле 2018 года по инициативе прокуратуры области и Правительства области изменения в закон области от 04.10.2017 № 4198-ОЗ «О мерах государственной поддержки и (или) содействия в восстановлении нарушенных прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, на территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области» позволили привлечь инвесторов для восстановления прав пострадавших дольщиков практически по всем проблемным объектам», - сообщают в прокуратуре.

Так, найдены и утверждены инвесторы для достройки 7 проблемных домов в Вологде, Вологодском и Шекснинском районах. Еще по 4 проблемным домам проработан вопрос по восстановлению прав дольщиков. Эти стройки расположены в Белозерском, Вологодском и Шекснинском районах. Строительством данных домов занимались ООО «Белозерский строитель», ООО «СУ-13» и ООО «СКК «Стройальянс». 59 дольщикам “Стройиндустрии” уже произведены причитающиеся выплаты.

Как ранее сообщал Newsvo , одна из самых сложных ситуаций по долевому строительству сложилась по адресу Сосновая 6/8 в Кувшиново. Уже несколько лет стройка не движется, вопрос с инвестором остается повисшим в воздухе. При попытке попросить помощи у правительства в последний раз, люди наткнулись на силовиков с автоматами. Представители областных властей к ним поговорить не вышли.

Отметим, что в данный момент в реестре обманутых дольщиков находится еще более 300 вологжан