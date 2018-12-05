Фестиваль туристических фильмов «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области

05.12.2018 [Культура]

IX  Международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области при поддержке Минкультуры России.

Показы фестиваля «Свидания с Россией» пройдут  в Вологде, Череповце, Кириллове, Тотьме, Кичменгском Городке, Никольске, Харовске, Бабаево и Нюксенице с 6 по 9 декабря. В программу вошли более 40 документальных, игровых и анимационных картин российского и зарубежного производства. Кроме того, в рамках фестиваля «Свидание с Россией» состоится подведение итогов конкурса на лучший сценарий фильма о вологодском поэте Николае Рубцове. Гости  фестиваля в Вологде смогут посетить творческий вечер российского актера театра и кино Андрея Мерзликина и поэтический спектакль Лизы Арзамасовой и Максима Колосова «Скучающая ветка сирени». Информацию о показах в рамках фестиваля в областной столице можно узнать в группе департамента культуры Вологодской области в соцсети.

По сообщению пресс-службы Министерства культуры РФ, почетным президентом фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» станет советник Президента Владимир Толстой.

Тэги: фестиваль

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