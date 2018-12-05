В Бабушкинском районе осудили условно монтажников взорвавшегося котла

Двух жителей села имени Бабушкина осудили за монтаж системы отопления, разрушение которой привело к гибели человека.

По версии следствия, 37-летней и 46-летний мужчины в октябре 2015 года согласились за деньги выполнить работы по установке отопительной системы в частном строящемся доме в райцентре. Известно, что ранее один из них работал в котельной, а второй в момент преступления был безработным.

- Не являясь лицами, официально специализирующимися на монтаже систем отопления, не обладая специальными познаниями в данной области, в нарушение требований нормативных документов, с помощью подручных средств и при отсутствии проекта они приступили к выполнению в кустарных условиях работ по монтажу системы отопления в доме, - сообщает региональное управление следственного комитета.

При этом котел, который они установили, был изготовлен кустарным способом, у него не было идентификационных знаков и каких либо документов. Обвиняемые смонтировали систему отопления, не убедившись в отсутствии дефектов в установленном ими оборудовании, а также не предусмотрев в системе отопления группу безопасности (предохранительный клапан и т.д.).

Утром 6 ноября 2015 года, когда дом уже подключили к системе отопления, из-за превышения давления сверх допустимого котел взорвался. 38-летний мужчина, который рядом с ним выполнял электротехнические работы, получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту гибели электромонтера было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следствие длилось два года, поскольку потребовалось проведение ряда экспертиз, доказывающих вину подозреваемых.