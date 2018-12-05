Сотрудники Пенсионного фонда в Череповце выиграли конкурс клипов с пародией на хит Skibidi

05.12.2018 [Общество]

Сотрудники череповецкого отделения Пенсионного фонда выиграли областной конкурс, сняв свою версию клипа на песню Skibidi группы Little Big.

Как пояснила официальному сайту Череповца начальник управления Пенсионного фонда по Череповцу и Череповецкому району Наталия Самчук, ролик подготовили для областного конкурса ПФР «Лучший специалист клиентской службы». Конкурс посвящен развитию электронных услуг.

«Это творческое домашнее задание, нам помогали профессионалы. Посыл ролика — все услуги можно получать, не выходя из дома В конкурсе участвовало шесть городов, мы заняли первое место. В клипе снимались сотрудники фонда, главный герой — хореограф шоу-балета «Магия» Михаил Виноградов. Только пожилая женщина в ролике — клиент. У нас было мало времени на подготовку. Идею предложила главный режиссер ДК «Строитель» Юлия Толбузина. Клип мы сняли за один день, но до этого неделю репетировали. Теперь у нас есть корпоративный танец, все управление может синхронно танцевать Skibidi. Думаю, это достойная пародия», — рассказала Наталия Самчук.

Группа Little Big выпустила клип на песню Skibidi в начале октября. В видеоклипе на протяжении трех минут странный, но довольно ритмичный танец исполняют абсолютно все персонажи в разных локациях. После появления клипа на трек Skibidi в Сети запустили челлендж с повторением характерных танцевальных движений в самых неподходящих для этого ситуациях.

 

Тэги: видео, клип, пенсионный фонд

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