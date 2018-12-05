Сотрудники Пенсионного фонда в Череповце выиграли конкурс клипов с пародией на хит Skibidi
Сотрудники череповецкого отделения Пенсионного фонда выиграли областной конкурс, сняв свою версию клипа на песню Skibidi группы Little Big.
Как пояснила официальному сайту Череповца начальник управления Пенсионного фонда по Череповцу и Череповецкому району Наталия Самчук, ролик подготовили для областного конкурса ПФР «Лучший специалист клиентской службы». Конкурс посвящен развитию электронных услуг.
«Это творческое домашнее задание, нам помогали профессионалы. Посыл ролика — все услуги можно получать, не выходя из дома В конкурсе участвовало шесть городов, мы заняли первое место. В клипе снимались сотрудники фонда, главный герой — хореограф шоу-балета «Магия» Михаил Виноградов. Только пожилая женщина в ролике — клиент. У нас было мало времени на подготовку. Идею предложила главный режиссер ДК «Строитель» Юлия Толбузина. Клип мы сняли за один день, но до этого неделю репетировали. Теперь у нас есть корпоративный танец, все управление может синхронно танцевать Skibidi. Думаю, это достойная пародия», — рассказала Наталия Самчук.
Группа Little Big выпустила клип на песню Skibidi в начале октября. В видеоклипе на протяжении трех минут странный, но довольно ритмичный танец исполняют абсолютно все персонажи в разных локациях. После появления клипа на трек Skibidi в Сети запустили челлендж с повторением характерных танцевальных движений в самых неподходящих для этого ситуациях.