За череповецкую "Северсталь" будет играть нападающий Евгений Лапенков

05.12.2018 [Спорт]

Череповецкий клуб "Северсталь" подписал контракт с 34-летним нападающим Евгением Лапенковым. Он будет играть за череповчан до конца сезона.

Евгений Лапенков родился в Москве, где начал заниматься хоккеем в школе ЦСКА и в составе «армейцев» дебютировал на профессиональном уровне. В высшем дивизионе российского хоккея Евгений начал выступать в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Суперлиге» и КХЛ он также играл за ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик», московский «Спартак», казанский «Ак Барс», ханты-мансийскую «Югру», ХК «Сочи» и челябинский «Трактор».

Тэги: хоккей

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