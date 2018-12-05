За череповецкую "Северсталь" будет играть нападающий Евгений Лапенков

Череповецкий клуб "Северсталь" подписал контракт с 34-летним нападающим Евгением Лапенковым. Он будет играть за череповчан до конца сезона.

Евгений Лапенков родился в Москве, где начал заниматься хоккеем в школе ЦСКА и в составе «армейцев» дебютировал на профессиональном уровне. В высшем дивизионе российского хоккея Евгений начал выступать в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Суперлиге» и КХЛ он также играл за ярославский «Локомотив», нижнекамский «Нефтехимик», московский «Спартак», казанский «Ак Барс», ханты-мансийскую «Югру», ХК «Сочи» и челябинский «Трактор».