Власти Великого Устюга разрешили незаконно установить передающую вышку рядом с детсадом

04.12.2018 [Общество]

В октябре этого года жители 2-й Пролетарской улицы и улицы Пионерской в Великом Устюге возмутились тем, что под их окнами устанавливают опору передающего устройства, поскольку рядом находятся детский сад и школа-гимназия. Начало такой стройки под окнами жилых домов и детских учреждений показалось жителям плохой затеей. Местные власти, которые выдали незаконное разрешение на установку объекта, свалили вину на кадастрового инженера.

После того, как устюжане выступили против, 17 октября глава Великого Устюга Сергей Капустин в сюжете ТК «Провинция» заверил людей, что строительные работы подрядчиком прекращены. Но жители засомневались в правдивости сказанного. Они обратились к депутату городского совета Александру Обухову. Председатель ТСЖ «Пионерская 21Б» попросил выяснить вопрос с установкой опоры, насколько такое строительство соответствует законодательству, действующим санитарным нормам и можно ли устанавливать такие объекты рядом с образовательными учреждениями.

Александр Обухов 18 октября направил в адрес городской администрации обращение о предоставлении информации и документов, касающихся отвода земельного участка под строительство опоры. Из документовстало ясно, что администрация Великого Устюга 8 августа постановлением № 484 выделила земельный участок общей площадью 49 кв.м. под строительство вышки.

«Участок был предварительно согласован некому юридическому лицу с основным видом разрешенного использования – секционные (многоквартирные) жилые дома и вспомогательным – объекты инженерно-технического обеспечения, не оказывающие негативного влияния на окружающую среду. Также указанным постановлением была утверждена схема расположения земельного участка. Получив данное постановление и схему, заявитель (юр.лицо) имел право в последствии поставить земельный участок на кадастровый учёт и оформить на него права с целью дальнейшего строительства той самой вышки», - пишет Александр Обухов.

У него возникли сомнения в законности вынесенного постановления и соответствия его Правилам землепользования и застройки МО «Город Великий Устюг».

«Сопоставив утвержденную постановлением схему и те самые ПЗЗ, выяснилось, что ранее согласованный земельный участок расположен в Зоне зелёных насаждений общего пользования, а не в зоне, определённой постановлением, в которой размещение объектов инженерно-технического обеспечения, а также антенно-мачтовых сооружений не предусмотрено, т.е. запрещено», - заключает Александр Обухов.

О своих заключениях депутат сообщил администрации, направив обращение об отмене ранее вынесенного постановления № 484 и недопущении в будущем строительства на указанном земельном участке подобных опоре сооружений.

26 ноября власти ответили депутату, что отменили постановление, однако своей вины не признали. В администрации написали, что постановление вынесено с нарушением закона по причине... ошибки, допущенной кадастровым инженером при разработке схемы земельного участка, в части неправильного указания территориальной зоны.

«Иными словами – нашли крайнего. В утвержденной постановлением схеме нет сведений ни о каких территориальных зонах. А определялась и утверждалась она тем самым отмененным постановлением администрации. Причём здесь кадастровый инженер? А если юридическое лицо, которому был незаконно предварительно согласован земельный участок предъявит имущественные претензии? Вряд ли кадастровый инженер с радостью их удовлетворит. И для чего тогда в администрации созданы профильные отделы, которые обязаны выявлять указанные выше ошибки. И ещё. Хотелось бы обратиться к администрации и сотруднику, составившему ответ от 26.11.18 г.: «Мы не должны бояться признавать свои ошибки. Надо уметь это делать, а не перекладывать с «больной головы на здоровую», - говорит Александр Обухов.

Тэги: чиновники, нарушения

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