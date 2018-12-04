Хоккейная "Северсталь" проиграла казанскому "Ак Барсу" со счетом 4:2

Череповецкая «Северсталь» проиграла казанскому "Ак Барсу" в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Сначала преимущество было за "металлургами": они вели в счете 0:2 уже на пятой минуте игры, после голов Владислава Кодолы и Руслана Карлина. Однако вскоре череповчане позволили хозяевам площадки - "Ак барсу" - ещё до первого перерыва сравнять счет. Во втором и третьем периодах в ворота «Северстали» влетело ещё по шайбе. Окончательный счет матча - 4:2 в пользу команды из столицы Татарстана.



«Считаю, что игра была хорошая. Мы повели в счёте, но немножко не поверили в свои силы и пропустили не нужный первый гол. Второй период неплохо играли, но концовку не провели как надо. Позитив в том, что при счёте 2:3 у нас были моменты, чтобы сравнять счёт, хотя с «Ак Барсом» тяжело играть. Не всё так плохо, жизнь продолжается», — сказал на послематчевой Пресс-конференции гл. тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин, цитата по сайту severstalclub.ru



Матчем против «Ак Барса» череповчане завершили выездную серию, в которой одержали одну победу (3:2 в матче против «Нефтехимика») и два поражения (0:2 от «Спартака» и 2:4 от «Ак Барса»). В следующем матче, 7 декабря, «Северсталь» на своей площадке примет китайский «Куньлунь Ред Стар».



