Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок

04.12.2018 [Общество]
Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок

Реконструкцию Каменного моста в Вологде не успели выполнить в срок – до 30 ноября. В данный момент его полностью открыли для пешеходов, но на объекте продолжаются работы, а перила справа (если смотреть от площади Революции) до сих пор закрыты забором. На берегах Золотухи лежит строительный мусор.

Напомним, работы на мосту начались в июле. Контракт на 20,9 млн рублей выиграла московская фирма «Коэнергия». В рамках реконструкции рабочие усилили свод моста, отреставрировали кладка, фасады, проведен капитальный ремонт фундаментов, сводов арок, проезда. Кирпичные стены по обе стороны моста убрали, открыв вид на Золотуху, установили кованое ограждение, которое было в этом месте раньше.

Каменный мост 1785 года постройки является единственным сохранившимся в Вологде инженерным сооружением конца XVIII века. Поскольку он строился на протяжении длительного времени, этапами, для его возведения использовали разные материалы. По словам реставраторов, в основании конструкции лежит тесаный белый камень времен Ивана Грозного, далее применялся большеформатный кирпич длиной 330 мм, следующий формат – 270-280 мм.

Тэги: каменный мост
Сюжет: ремонт Каменного моста

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