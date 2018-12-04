Вологжанин пожаловался губернатору на разбитую дорогу к детским лагерям в Череповецком районе

Местные жители бьют тревогу по поводу состояния дороги к детским лагерям в Череповецком районе. На сайт правительства в онлайн-приемную губернатора поступила жалоба от жителя деревни Харламовская. По традиции, чиновники перенаправили жалобу в другую инстанцию.

В своем письме мужчина предлагает оценить состояние дороги к детским оздоровительным лагерям «Лесная сказка», «Жемчужина Мологи», а также к разрекламированному коттеджному поселку «Дом на Мологе»:

«Я являюсь коренным жителем д. Харламовская, пользуюсь этой дорогой регулярно. Фактически, за её состоянием никто не следит, по крайней мере, это не наблюдается. Возможно, где то на бумагах проводится регулярный ремонт, подсыпка ,разравнивание грейдером,и т.п. Но то что мы видим - это только ухудшение с каждым годом», - пишет мужчина.

По его словам, ремонт дороги, по которой доставляют детей в лагеря, ограничивается несколькими самосвалами песчано-гравийной смеси, которую разравнивают грейдером. Таких манипуляций хватает до первого дождя - после ливней ямы на дороге становятся еще глубже.

«Грейдер же, который, как мы видим, не чаще 1 раза в квартал, проезжает чтобы *выровнять* полотно, с этими выбоинами не справляется. Его отвал просто скользит сверху, выполняя пустую работу», - продолжает местный житель.

В департаменте дорожного хозяйства Вологодской области особых проблем с дорогой, судя по ответу, не видят. Жителю Харламовской пояснили, что предписаний контролирующих органов, касающихся содержания этой дороги, нет, и проехать по ней можно на всех видах автотранспорта.

«Автотранспортное сообщение до д. Харламовская осуществляется по автомобильной дороге «А-114 - Харламовская». Указанная дорога состоит из участка автомобильной дороги регионального значения, протяженностью 8,3 км, а также участка дороги местного значения, протяженностью 11,6 км. Мероприятия, проводимые для поддержания транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения области «А-114 - Харламовская», осуществляются в рамках средств, выделяемых по статье «Содержание сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» согласно структуры, цикличности и состава работ по содержанию, определенных государственным контрактом», - сообщили в департаменте.

В ведомстве также уточнили, что организованные перевозки групп детей в детские оздоровительные лагеря по этой дороге осуществляются с сопровождением патрульных автомобилей Госавтоинспекции. Какое отношение этот факт имеет к качеству дорожного покрытия, не понятно, поскольку сопровождение детей Госавтоинспекцией осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, независимо от состояния дорог.