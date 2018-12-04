В Череповце пьяный водитель «БМВ» посадил за руль пассажира, увидев сотрудников Росгвардии

04.12.2018 [Происшествия]

В Череповце пьяный водитель «БМВ», увидев сотрудников Росгвардии, посадил за руль трезвого пассажира. Инцидент произошел накануне около 19.38 на улице Боршодской.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль «БМВ», водитель которого совершал хаотичные перестроения на проезжей части, периодически выезжая на встречную полосу,  создавая при этом аварийную ситуацию на дороге.

- Бойцы вневедомственной охраны проследовали за иномаркой. Водитель транспортного средства, заметив патрульный автомобиль, остановился, вышел из-за руля и пересел на пассажирское место. Также в автомобиле БМВ находился пассажир, который в момент прибытия экипажа вневедомственной охраны пересел за руль, - сообщает вологодское управление Росгвардии.

Однако сбить с толку бойцов Росгвардии не удалось: они подошли к мужчине, ранее управлявшему  иномаркой,  и представились. В процессе беседы выяснилось, что от 33-летнего череповчанина исходит резкий запах алкоголя. Нарушитель был передан прибывшему наряду ДПС ГИБДД. По выявленному факту проводится проверка, водителю грозит административная ответственность.

Тэги: пьяный водитель

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце будут судить женщину, которая убила своего ребенка во время родов на дому
Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства военнослужащего Андрея Шмелева
У жительницы Вытегры изъяли компьютер из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ
Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест
В Вологде открылся первый супермаркет сети «Перекресток»
В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"
В Вологодской области многодетным семьям будут компенсировать 50% коммунальных расходов
В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на "зебре" 30-летнюю женщину
Голосование за место для строительства Ледового дворца началось на сайте администрации Вологды
Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники
04.12.2018 [Общество]

Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок

2056
1
04.12.2018 [Общество]

Вологжанин пожаловался губернатору на разбитую дорогу к детским лагерям в Череповецком районе

695
0
04.12.2018 [Экономика]

У осужденной за взятки Анны Беляевской конфисковали 100% доли в фирме и арестовали часть квартиры

2286
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Власти Великого Устюга разрешили незаконно установить передающую вышку рядом с детсадом
Хоккейная "Северсталь" проиграла казанскому "Ак Барсу" со счетом 4:2
Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок
Вологжанин пожаловался губернатору на разбитую дорогу к детским лагерям в Череповецком районе
В Череповце пьяный водитель «БМВ» посадил за руль пассажира, увидев сотрудников Росгвардии
Вологодский музей-заповедник предлагает одно бесплатное посещение в обмен на книгу Бианки
В Вологде бездомный убил незнакомого мужчину, приревновав к нему свою сожительницу
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

6465
0
04.12.2018 [БлогоVO]

Как и заказывала местная администрация, на материке Северная Америка зияет внушительная дыра

487
0
04.12.2018 [Обзор Прессы]

Кто виноват?

285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика