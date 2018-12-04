В Череповце пьяный водитель «БМВ» посадил за руль пассажира, увидев сотрудников Росгвардии

В Череповце пьяный водитель «БМВ», увидев сотрудников Росгвардии, посадил за руль трезвого пассажира. Инцидент произошел накануне около 19.38 на улице Боршодской.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль «БМВ», водитель которого совершал хаотичные перестроения на проезжей части, периодически выезжая на встречную полосу, создавая при этом аварийную ситуацию на дороге.

- Бойцы вневедомственной охраны проследовали за иномаркой. Водитель транспортного средства, заметив патрульный автомобиль, остановился, вышел из-за руля и пересел на пассажирское место. Также в автомобиле БМВ находился пассажир, который в момент прибытия экипажа вневедомственной охраны пересел за руль, - сообщает вологодское управление Росгвардии.

Однако сбить с толку бойцов Росгвардии не удалось: они подошли к мужчине, ранее управлявшему иномаркой, и представились. В процессе беседы выяснилось, что от 33-летнего череповчанина исходит резкий запах алкоголя. Нарушитель был передан прибывшему наряду ДПС ГИБДД. По выявленному факту проводится проверка, водителю грозит административная ответственность.