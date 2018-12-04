Вологодский музей-заповедник предлагает одно бесплатное посещение в обмен на книгу Бианки

В феврале 2019 года в главном корпусе Вологодского кремля откроется выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения Виталия Бианки. Кроме фондовых предметов и творческих работ в зале будет расположена интерактивная зона с книгами. Для ее организации сотрудники отдела природы просят помощи жителей.

«На выставке, посвящённой тому или иному писателю, нельзя обойтись без книг. Мы хотели бы организовать такую книжную зону для посетителей, чтобы они не только смогли читать произведения Бианки, но и находили персонажей среди экспонатов», – пояснила заведующая отделом природы ВГМЗ Елена Дробышева.

Все, кто готов поделиться книгами Бианки с музеем, могут принести их в главный корпус Вологодского кремля (ул. Орлова, 15) и оставить у администратора на входе в экспозицию. Сотрудники просят дарителей оставить в книге контактный номер, чтобы позже пригласить всех участников акции посетить одну из музейных программ бесплатно.

Справки по телефону: 8 (8172) 72-99-82.