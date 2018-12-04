В Вологде бездомный убил незнакомого мужчину, приревновав к нему свою сожительницу

В Вологде бездомный убил незнакомого мужчину, когда увидел свою сожительницу, спящую вместе с ним на диване.

Инцидент произошел 8 августа в расселенном доме на улице Гоголя. 54-летний ранее судимый бездомный, будучи пьяным, поднялся на второй этаж и увидел сожительницу, спящую рядом с незнакомым ему мужчиной. Приревновав ее, обвиняемый схватил деревянную палку и нанес 40-летнему мужчине многочисленные удары по голове и телу, от которых тот скончался на месте происшествия.

Обвиняемый вытащил тело погибшего в коридор, после чего вместе с сожительницей покинул помещение, договорившись с ней никому ничего о произошедшем не рассказывать.

Однако личность подозреваемого установили, его арестовали.

Обвиняемого признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление.