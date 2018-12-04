В лесу в Вологодском районе нашли тело 53-летнего Юрия Житова, пропавшего в 2017 году

Человеческие останки обнаружили неподалеку от станции Кущуба в Вологодском районе 5 ноября. Следователи полагают, что это пропавший в 2017 году вологжанин Юрий Житов.

Как ранее сообщал Newsvo, 11 октября 2017 года около 8 часов утра мужчина вышел из своего дома на улице Фрязиновской, оставив свои личные вещи в квартире. После этого о своем местонахождении Юрий Житов никого не уведомлял, в медицинские учреждения не доставлялся, железнодорожным или авиационным транспортом не перемещался.

- Местонахождение мужчины установить не представилось возможным, в связи с чем следствием было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи провели весь комплекс необходимых следственных действий, организовывали поисковые и оперативно-розыскные мероприятия, обращались за помощью через средства массовой информации к вологжанам, которым могли быть известны важные для следствия данные. Тщательно проверялись различные версии причин и обстоятельств исчезновения мужчины, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

5 ноября 2018 года в лесном массиве в 1,7 км от станции Кущуба в Вологодском районе охотник обнаружил останки неизвестного мужчины. Предположения следователей о том, что им мог оказаться без вести пропавший вологжанин, подтвердились: генетическая экспертиза показала, что это Юрий Житов.