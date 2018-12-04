Реальные доходы жителей Вологодской области за год упали на 8%

Вологдастат опубликовал предварительные данные о денежных доходах населения области: реальные доходы вологжан падают, снижается покупательская способность.

Так, в январе-сентябре 2018 года денежные доходы в расчете на душу населения области в среднем за месяц составили 24728 рублей, что на 3,5 процента ниже, чем за январь-сентябрь 2017 года.

«Реальные располагаемые доходы по сравнению с уровнем соответствующего периода 2017 года, рассчитанным для сопоставимости данных без учета единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, произведенной в январе 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ, уменьшились на 8,1 процента. С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе-сентябре 2018 года относительно января-сентября 2017 года снизились на 8,8 процента», - сообщает Вологдастат.

Снизилась и покупательская способность вологжан.

«По сравнению с январем-сентябрем 2017 года она снизилась по большинству продовольственных товаров: на 14,5 % по яблокам, на 11,2% по рыбе мороженой, на 7,4% по хлебу из пшеничной муки высшего сорта, на 7% по маслу сливочному, на 5,3% по сметане, по большинству наименований непродовольственных товаров и услуг», - отмечают в ведомстве.

Напомним, величина прожиточного минимума в III квартале 2018 года установлена правительством области в следующих размерах: в расчете на все население - 10980 рублей, для трудоспособного населения – 11921 рубль, для пенсионеров – 9108 рублей, для детей – 10808 рублей.