В Вологде в Говоровском переулке нашли тела двух бездомных

04.12.2018 [Происшествия]

В Вологде в Говоровском переулке обнаружили тела двух бездомных, которые скончались от переохлаждения.

- Днем 2 декабря на телефон «02» поступил звонок от вологжанина, который обнаружил у реки Содемы в Говоровском проезде, 2  тела двух мужчин без признаков жизни, - cообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что одному из найденных мужчин было 43 года, а второму – 39 лет. Оба они были бездомными, накануне распивали спиртные напитки. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. По факту обнаружения тел проводится проверка, выясняются точные обстоятельства гибели бездомных.

Тэги: бездомные

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