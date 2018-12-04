ООО «СМУ-79», некачественно выполнившее капремонт дома в селе Шуйское, обяжут устранить недостатки

Вологодское ООО «СМУ-79», некачественно выполнившее капитальный ремонт дома №23 по Сухонской набережной в селе Шуйское, обяжут устранить недостатки по гарантии.

Прокурорская проверка показала, что договор на выполнение работ был заключен в марте этого года между «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» и строительной организацией. Согласно его условиям, подрядчик гарантировал своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. О том, что работы были выполнены некачественно, позже заявили жители дома.

- В частности, в нарушение положений строительных норм и правил допущено выполнение отмостки ниже уровня земли прилегающей территории, отсутствует заземление электросетей, при этом ранее специалистами регионального оператора работы были приняты, составлены соответствующие акты, мер к понуждению подрядной организации по устранению выявленных недостатков не принято, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По данному факту прокуратурой Междуреченского района в адрес директора областного Фонда капремонтов было внесено представление, которое находится на рассмотрении, фактическое устранение нарушений закона контролируется.