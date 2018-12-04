У осужденной за взятки Анны Беляевской конфисковали 100% доли в фирме и арестовали часть квартиры

Вологодский областной суд конфисковал у осужденной за взятку экс-начальницы департамента сельского хозяйства Вологодской области Анны Беляевской ее долю в ООО «Северное сияние».

- Решением суда конфисковано 100% доли Анны Беляевской в уставном капитале ООО «Северное сияние». Кроме того, было удовлетворено наше представление в части принятия обеспечительных мер по доле в ее собственности в недвижимом имуществе, а именно в квартире в центре Вологды. То есть мы обжаловали приговор городского суда в областном, в представлении указывали данные доводы, и они были областным судом удовлетворены, - пояснил Newsvo и.о. старшего помощника прокурора Вологодской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Максим Пегов.

Речь идет о половине квартиры на улице Благовещенской. В дальнейшем эта доля может быть реализована для уплаты штрафа, назначенного Беляевской судом, а это 35 млн рублей. Как ранее сообщал Newsvo, экс-чиновнице также было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщине засчитали те дни, которые она провела под стражей с 18 сентября 2018 года по 3 декабря 2018 года из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии.

Напомним, по версии следствия, в период с 2016 года ООО «Вологодская ягода» получала субсидии в максимально сжатые сроки и в максимальном объеме, за что Анна Беляевская получила от руководителя коммерческой организации 3,5 млн. рублей. Кроме того, ей было предоставлено незаконное вознаграждение в виде передачи ей 100% доли участия в уставном капитале фактически принадлежащего предпринимателю ООО «Северное Сияние». Однако до сих пор нет никаких доказательств того, что директор "Вологодской ягоды" получил за эти деньги что-то незаконное.

Как сообщалось, Анну Беляевскую задержали в феврале 2017 года с поличным при получении части взятки. Изначально она также подозревалась в превышении полномочий: предполагалось, что она участвовала также в хищении 96,7 млн из бюджета. Однако доказать причастность экс-чиновницы к этому преступлению не удалось.

С февраля по август 2017 года Анна Беляевская содержалась под стражей, но 22 августа 2017 года суд выпустил ее на свободу под залог в 3 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщал Newsvo, финансовые дела «Вологодской ягоды» стали ухудшаться с 2016 года. В итоге компания "Вологодская ягода" перешла в собственность других лиц. До 22 мая 2017 года единственным учредителем и владельцем «Вологодской ягоды» являлся Андрей Петухов, но уже 23 мая 2017 года ситуация поменялась.

29 мая 2017 года 33% долей «Вологодской ягоды» ушли оффшорной компании «Рамбутан Корп», которая находится на Маршаловых островах. Как только директор потерял часть своих долей, ПАО «Промсвязьбанк» 10 октября 2017 года уступил права по кредиту «Вологодской ягоды» компании «Русбиоальянс», которая зарегистрирована в Петразоводске. «Вологодская ягода» была перерегистрирована в Карелию. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 1 ноября 2017 года, сейчас «Вологодская ягода» находится в Петразоводске. По тому же адресу, что и «Вологодская ягода», зарегистрирована компания «Русбиоальянса» «Карельский ресурс». На своем официальном сайте «Русбиоальянс» позиционирует «Вологодскую ягоду» как партнера. После 10 октября 2017 года, как только у компании появился новый собственник, все платежи по кредитам со стороны "Вологодской ягоды" резко прекратились.

Ранее в дирекции по PR группы компаний «Русбиоальянс» Newsvo сказали, что «Русбиоальянс» является основным кредитом "Вологодской ягоды". 21 февраля 2018 еще 18% долей фирмы ушли в оффшоры на Кипр компании «Старелон Холдингс Лимитед» и «Фраметон энтерпрайзис лимитед». У Андрея Петухова осталось всего 16% долей компании, которую он создал и учредил. А 20 марта 2018 года в Арбитражный суд Республики Карелия поступило заявление ООО «РусБиоАльянс» о признании ООО «Вологодская ягода» банкротом. О том, как развивалась ситуация дальше, Newsvo писал в июле 2018 года.