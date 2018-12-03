В Череповце предпринимателя осудили за подделку документов на перевозку пассажиров

Фирма «ЗемСтрой» из Череповца не предоставила пассажирам обещанный автобус, а когда на нее был наложен штраф, руководитель ООО попытался его обжаловать, предоставив в суд фиктивный договор.

Как сообщает группа «On-line Белозерск», 22 июля 2017 года пять жителей Белозерска вместе с детьми от двух до девяти лет приехали в деревню Садовая Глушковского сельского поселения на праздник "Калина красная". Привез их автобус ООО «ЗемСтрой».

Водитель автобуса сообщил пассажирам, что обратный рейс будет в два часа дня, однако в назначенное время автобус не пришел.

«По словам кассира «Земстроя», автобус был задействован на другом маршруте, в связи с чем пассажирам, в том числе и маленьким детям, пришлось идти до Белозерска пешком», - сообщает «On-line Белозерск».

После этого пассажиры подали жалобу в прокуратуру Белозерского района. Прокуратура в свою очередь обратилась в РосТрансНадзор.

В ходе разбирательств выяснилось, что фирма не заключала никаких договоров фрахтования на рейс Белозерск - Садовая - Белозерск, за что получила штраф в размере 200 тысяч рублей. Директор фирмы Степан Земцов решил обжаловать административное наказание и обратился в суд. Судье Череповецкого городского суда мужчина показал фиктивный договор фрахтования с администрацией Белозерского района на рейс в деревню Садовую.

Факт подделки был установлен прямо на суде, все материалы передали следователям Череповца. В итоге директор ООО «Земстрой» был привлечен к уголовной ответственности.

Как пояснили Newsvo в Череповецком городском суде, мужчина был осужден по 303 статье части 1 «Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении». Ему назначено условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год, с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно данным сайта rusprofile.ru, в отношении ООО "Земстрой" в 2017-18 гг заведено 18 исполнительных производствах, из них 14 открытых на сумму 833 679,14. Это штрафы ГИБДД, взыскание налогов, сборов, страховых взносов и пени. Некоторые производства уже закрыты, включая одно на сумму 300 рублей, при этом причиной закрытия обозначено отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Остаток непогашенной задолженности фирмы - 754 888,92 рублей.