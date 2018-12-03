Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде реконструируют под музейно-выставочный центр

03.12.2018 [Общество]
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде реконструируют под музейно-выставочный центр

В Вологде объявили конкурс на разработку эскизного проекта реконструкции водонапорной башни на улице Сергея Орлова. Согласно положению, здание планируют переделать под музейно-выставочный центр, благоустроить его территорию «с учетом сложившейся застройки», исторических и ландшафтных особенностей местности.

Заказчиком конкурса является ООО "Вологодская кондитерская фабрика". В прошлом году сообщалось, что фабрика хочет взять башню в аренду и организовать там музей сладостей.

- Территория площади должна гармонично вписываться в контекст существующей ландшафтной территории, формировать благоприятный, эстетически привлекательный  внешний облик городского пространства, - говорится в положении конкурса.

Конкурс проводится с 19 ноября 2018 года по 25 января 2019 года. Срок подачи заявок и конкурсных проектов – до 21 января 2019 года (включительно). Более подробную информацию можно получить на сайте союза архитекторов России.

Победитель конкурса получит премию в 50 тысяч рублей, участник, занявший второе место, – 30 тысяч рублей, третье место – 10 тысяч рублей. 

Проект должен отвечать требованиям действующих норм для маломобильных групп населения. Отметим, что в положениях о конкурсе есть довольно странные пункты. Например, среди критериев отбора значится "визуальное восприятие ближних и дальних ракурсов". А в пункте 7.13 написано, что проект башни отдадут в собственность Вытегорского муниципального района. Как выяснилось, это ошибка. Судя по всему, за основу положений конкурса взяли конкурс эскизов объекта из Вытегорского района и некоторые пункты попросту не изменили.

Отметим, что осенью 2017 года администрация города хотела продать водонапорную башню за 3 048 000  рублей, однако аукцион, назначенный на 1 ноября 2017 года, был отменен.

Тэги: исторические здания
Фото с сайта Союза архитекторов России

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