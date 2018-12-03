Ледовые катки в Вологде: где и когда можно кататься бесплатно

12 ледовых площадок работает в Вологде этой зимой, из них восемь катков - полностью или частично бесплатно без ограничений по времени, сообщает администрация города Вологды. Newsvo выяснил расписание всех площадок.

Бесплатные катки находятся по адресам: Гоголя, 101, Костромская, 6, Тепличный мкр, 1, 1-й мкр ПЗ, 20. На них можно кататься бесплатно в течение всего дня. В выходные возможно бесплатное посещение катков на улицах Беляева, 13б, Залинейная, 22б, и Горького, 81 с 9 до 11 часов.

На ледовых площадках стадионов «Витязь», «Динамо» и «Локомотив», а также в спортивном комплексе «Ледовый дворец» введены скидки по карте «Забота», для многодетных семей, школьников и студентов. Дети до 7 лет могут кататься на коньках бесплатно. Понедельник и вторник – выходные дни.

Режим работы катка на стадионе «Локомотив» (ул. Молодежная, 26):

среда, пятница - 18.30-21.30,

суббота - 14.00-17.00, 18.00-21.30,

воскресенье - 14.00-17.00, 18.00-21.30.

Стоимость входа для посетителей от 7 до 18 лет составляет 100 рублей, для взрослых – 200 рублей. Прокат - 150 рублей, заточка коньков - 150 рублей.

Режим работы катка на стадионе «Витязь» (ул. Гагарина, 44а):

среда - пятница: с 16.00 до 21.45,

суббота: с 14.00 до 21.45,

воскресенье: с 12.00 до 21.45.

Стоимость взрослого билета - 150 рублей, для студентов и школьников старше 16 лет – 100 рублей. Дети от 7 до 16 лет могут посетить ледовую площадку за 70 рублей. Заточка коньков со среды по пятницу с 17 до 20 часов, в субботу с 15 до 19 часов, стоимость заточки - 100 рублей. Прокат коньков (1 час) - 100 рублей, залог за пару - 1000 рублей. По субботам с 9 до 12 часов вход является бесплатным.

Режим работы катка на стадионе «Динамо» (ул. Пушкинская. 43/1):

- среда, пятница с 17.00.-21.00,

- суббота с 14.00-21.00,

- воскресенье с 12.00-21.00.

Стоимость катания для детей от 7 до 14 лет - 100 рублей, для взрослых - 150 рублей. Прокат - 150 рублей, заточка коньков - 150 рублей. Еженедельно здесь проходит «Спортивная среда», когда билет на каток и заточка стоят 100 рублей.

МАУ «Ледовый дворец» выкладывает расписание работы на ближайшую неделю в соцсети ВКонтакте. Цена взрослого билета - 170 рублей, детского билета – 120 рублей. Залог за пару коньков составляет 1000 рублей. Узнать время массовых катаний на ледовой арене можно по телефону 27-24-09.