Бабаевские поисковики идентифицировали безымянную могилу солдата, про которую все забыли

В Бабаевском районе 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, поисковики восстановили табличку с именем и фамилией вологжанина, призванного на войну из Никольского района. Долгое время могила оставалась безымянной, поскольку надпись выцвела, а местные власти не обращали на это внимания.

«На старом гражданском кладбище в Бабаево есть могилы бойцов, похороненных во время войны. Когда-то за ними ухаживали. Однако, после постройки мемориала напротив, все они пришли в запустение. Где-то даже попали в чужие оградки, с иных сняли кирпичи. Таблички отвалились или выцвели. Поисковый клуб «ЭПРОН» по согласованию с Иваном Дьяковым, руководителем Вологодского поискового отряда принял решение заняться паспортизацией таких захоронений. И вот 27 июля состоялся первый выезд», - пишет у себя в ЖЖ участник поискового клуба «ЭПРОН» Антон Серов.

Активисты начали с ближайшей могилы. На ней табличка сильно выцвела, но после обработки изображения на компьютере удалось распознать часть надписи. Выяснилось, что там захоронен Тропин Петр Михайлович 1899 года рождения. Он был призван из Никольского района и погиб 1 июня 1943 года.

Поисковики заказали табличку в ритуальном магазине. Сегодня на могиле Петра Тропина появилась табличка с его именем.