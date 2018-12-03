Бабаевские поисковики идентифицировали безымянную могилу солдата, про которую все забыли

03.12.2018 [Общество]

В Бабаевском районе 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, поисковики восстановили табличку с именем и фамилией вологжанина, призванного на войну из Никольского района. Долгое время могила оставалась безымянной, поскольку надпись выцвела, а местные власти не обращали на это внимания.

«На старом гражданском кладбище в Бабаево есть могилы бойцов, похороненных во время войны. Когда-то за ними ухаживали. Однако, после постройки мемориала напротив, все они пришли в запустение. Где-то даже попали в чужие оградки, с иных сняли кирпичи. Таблички отвалились или выцвели. Поисковый клуб «ЭПРОН» по согласованию с Иваном Дьяковым, руководителем Вологодского поискового отряда принял решение заняться паспортизацией таких захоронений. И вот 27 июля состоялся первый выезд», - пишет у себя в ЖЖ участник поискового клуба «ЭПРОН» Антон Серов.

Активисты начали с ближайшей могилы. На ней табличка сильно выцвела, но после обработки изображения на компьютере удалось распознать часть надписи. Выяснилось, что там захоронен Тропин Петр Михайлович 1899 года рождения. Он был призван из Никольского района и погиб 1 июня 1943 года.

Поисковики заказали табличку в ритуальном магазине. Сегодня на могиле Петра Тропина появилась табличка с его именем.

«Сегодня мы возвратили одного «неизвестного» солдата. А неизвестным он стал благодаря всем нам и администрации, которая давно забыла вести учет существующим воинским захоронениям... Хорошо, что это делают сейчас. Правда, больше на энтузиазме самих поисковиков. Надеемся, что со временем администрация заменит временную табличку на нормальный памятник», - написал Антон Серов.

Тэги: ВОВ, поисковики
Фото Антона Серова

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце будут судить женщину, которая убила своего ребенка во время родов на дому
У жительницы Вытегры изъяли компьютер из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ
Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства военнослужащего Андрея Шмелева
Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест
В Вологде открылся первый супермаркет сети «Перекресток»
В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"
В Вологодской области многодетным семьям будут компенсировать 50% коммунальных расходов
В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на "зебре" 30-летнюю женщину
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
Голосование за место для строительства Ледового дворца началось на сайте администрации Вологды
03.12.2018 [Общество]

Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде реконструируют под музейно-выставочный центр

623
0
03.12.2018 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники

1127
1
03.12.2018 [Общество]

Бабаевские поисковики идентифицировали безымянную могилу солдата, про которую все забыли

611
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце предпринимателя осудили за подделку документов на перевозку пассажиров
Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде реконструируют под музейно-выставочный центр
Ледовые катки в Вологде: где и когда можно кататься бесплатно
Бабаевские поисковики идентифицировали безымянную могилу солдата, про которую все забыли
«Вологда-Чеваката» сыграла вничью с «МБА 2»
В поселке Суда откроется центр, где осужденные смогут заработать на выплату исковых обязательств
«Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик»
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

6372
0
03.12.2018 [БлогоVO]

Эту картинку хочется назвать "страница из учебника для уполномоченных по правам ребёнка при губернаторе Вологодской области" образца 1985 года

658
0
03.12.2018 [Обзор Прессы]

Жизнь как мера наказания

410
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика