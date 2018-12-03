«Вологда-Чеваката» сыграла вничью с «МБА 2»

В первом матче, уступая к большому перерыву 9 очков (36:45), вологжанки во второй половине игры сумели сравнять счёт. Но потом московские баскетболистки вышли вперед, результат матча - 71:75 в пользу гостей.



Во втором матче между этими командами первая четверть игры сложилась в пользу вологжанок - 21:10, дойдя до счета 41:28 к большому перерыву. Вторая половина игры прошла в равной борьбе, но вологжанки довели матч до победы - 82:71.

Самыми результативными в составе вологодской команды стали Анна Нужная, Екатерина Кузьменкова и Мария Канищева, на троих они набрали больше половины очков всей команды - 21, 17 и 12 соответственно.



В следующем туре, 6 и 7 декабря, «Вологда-Чеваката» на выезде сыграет против курской команды «Динамо-фарм».

