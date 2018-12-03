В поселке Суда откроется центр, где осужденные смогут заработать на выплату исковых обязательств

03.12.2018 [Общество]

В Череповецком районе откроется исправительный центр для осужденных, где они смогут заработать деньги на исполнение судебных приговоров. Он будет работать в поселке Суда на базе колонии поселения №7. Как пояснили в пресс-службе регионального УФСИН, осужденные будут заняты на подсобных работах, на птицефабрике в Малечкино и работах по благоустройству Череповца.

Центр расположится в отдельном здании и будет огорожен от колонии-поселения. В нем будут проживать и отбывать наказание лица, осужденные к принудительным работам.

Специальное учреждение, созданное для исполнения судебных приговоров, сможет "принять" 40 человек: 25 мужчин и 15 женщин. Осужденных обеспечат работой, чтобы они смогли выплачивать свои исковые обязательства по приговору суда, в том числе алименты.

- Принудительные работы как новый вид наказания и альтернатива к лишению свободы за совершение преступлений небольшой либо средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления, но впервые на территории нашей области появляется только-только,- рассказали в пресс-службе УФСИН России по Вологодской области.

В ведомстве отметили, что принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, людям с инвалидностью 1 и 2 группы, беременным женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Открытие исправительного центра запланировано на конец декабря 2018 года.

Тэги: суд, наказание

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