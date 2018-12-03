«Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик»

Счет в матче точным броском под перекладину открыл Александр Щербина. Во второй трети матча команды обменялись голами, на гол Микаэля Руохомяля череповчане ответили шайбой Олега Яшина. В третьем периоде хозяева поля вышли вперед, но после запроса тренерского штаба «Северстали» третья шайба в ворота череповецкой команды не была засчитана.

Окончательный счет 3:2 установил Максим Рыбин. «Северсталь» прервала свою безвыигрышную серию из семи матчей.



Следующий матч «Северсталь» проведет 3 декабря в Казани, соперниками череповчан станет местный «Ак Барс».

