В Вологде в мусорном контейнере нашли минометную мину времен ВОВ

03.12.2018 [Происшествия]

Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в мусорном контейнере в Молочном 1 декабря. Местные жители позвонили в полицию, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники вологодского ОМОНа.

Инженерно-техническая группа спецподразделения Росгвардии  по Вологодской области провела экспресс-анализ находки. Выяснилось, что это 50-миллиметровая минометная мина.

- После проверки на содержание взрывчатых веществ взрывотехники обнаружили в корпусе снаряда остатки взрывчатого  вещества.  По предварительной версии, снаряды данного образца использовались во время Великой Отечественной войны.  В дальнейшем опасная находка была утилизирована в установленном законом порядке, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Как мина попала в мусорный контейнер, предстоит выяснить правоохранителям.

Тэги: боеприпасы, находки

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