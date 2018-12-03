В Вологде в мусорном контейнере нашли минометную мину времен ВОВ

Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в мусорном контейнере в Молочном 1 декабря. Местные жители позвонили в полицию, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники вологодского ОМОНа.

Инженерно-техническая группа спецподразделения Росгвардии по Вологодской области провела экспресс-анализ находки. Выяснилось, что это 50-миллиметровая минометная мина.

- После проверки на содержание взрывчатых веществ взрывотехники обнаружили в корпусе снаряда остатки взрывчатого вещества. По предварительной версии, снаряды данного образца использовались во время Великой Отечественной войны. В дальнейшем опасная находка была утилизирована в установленном законом порядке, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Как мина попала в мусорный контейнер, предстоит выяснить правоохранителям.