У жителя Вожегодского района из-за долгов за электричество арестовали «Форд»

В Вожегодском районе судебные приставы арестовали автомобиль неплательщика. Мужчина лишился иномарки из-за долгов за электроэнергию.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Вологодской области, владелец автомобиля «FordFocus» долгое время не оплачивал счета за электричество - задолженность превысила 80 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали машину должника. Если он не оплатит долг в течение 10 дней, автомобиль будет продан.