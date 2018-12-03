В Соколе трое подростков угнали «ГАЗель» местной предпринимательницы

В Соколе трое подростков подозреваются в угоне автомобиля.

По версии следствия, 17-летний и двое 16-летних юношей решили развлечься и покататься на автомобиле, который принадлежит местной предпринимательнице. В ночь на 17 октября подростки проникли в незапертый автомобиль ГАЗ-2705, в салоне которого нашли спрятанные ключи. С улицы Советской они поехали в сторону площади Свободы, где их остановили сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.