В Соколе трое подростков угнали «ГАЗель» местной предпринимательницы

03.12.2018 [Происшествия]

В Соколе трое подростков подозреваются в угоне автомобиля.

По версии следствия, 17-летний и двое 16-летних юношей решили развлечься и покататься на автомобиле, который принадлежит местной предпринимательнице.  В ночь на 17 октября подростки проникли в незапертый автомобиль ГАЗ-2705, в салоне которого нашли спрятанные ключи. С улицы Советской они поехали в сторону площади Свободы, где их остановили сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору), сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: угон

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