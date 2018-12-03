В Вологде после пожара в нежилом доме нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружили при разборе завалов сгоревшего дома на улице Ольховой, 64 в Вологде.

Сигнал о пожаре в нежилом деревянном доме на две квартиры поступил в воскресенье в 21.35. Первые пожарные расчеты прибыли на место в 21.39, а к 22 часам пламя было уже потушено.

- Площадь пожара – 24 кв. метра, повреждена внутренняя отделка одной из квартир и чердачные перекрытия. При ликвидации пожара на месте был обнаружен труп мужчины, личность которого устанавливается, - сообщили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.