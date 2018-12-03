Вологодский лыжник Денис Спицов стал призером Кубка мира, выступая за Тюменскую область

Уроженец Вологодской области лыжник Денис Спицов стал призером II этапа Кубка мира, который проходил с 30 ноября по 2 декабря в норвежском Лиллехаммере. Сейчас Денис выступает за Тюменскую область.

Денис Спицов занял третье место в гонке свободным стилем на дистанции 15 км, уступив норвежцам Сьюр Рёте и Дидрику Тёнтес. Он отстал от победителя на 28,6 секунды.

Отметим, что это первый успех Дениса на Кубке мира. По итогам мини-тура, в который входили спринт, гонка свободным стилем на 15 км и гонка преследования, он занял 27 место среди 78 участников.

