29-летний житель Череповца арестован по подозрению в убийстве бывшей девушки

03.12.2018 [Происшествия]

Житель Череповца задержан по подозрению в убийстве 24-летней девушки. Он подкараулил подругу, с которой они ранее расстались, в подъезде, задушил ее, а потом несколько раз ударил ножом.

Тело череповчанки с многочисленными колото-резанными ранами шеи обнаружили 29 ноября около 6 часов утра на лестничной площадке между 4 и 5 этажами дома на улице Космонавта Беляева. Место происшествия и тело погибшей следователи тщательно осмотрели, изъяв вещественные доказательства, назначили комплекс необходимых экспертиз, организовали розыск подозреваемого. Специалисты следователям подтвердили, что потерпевшая скончалась от удушения, кроме того, ей были нанесены удары ножом.

По подозрению в совершении преступления «по горячим следам» задержали 29-летнего мужчину - безработного и ранее судимого приятеля потерпевшей. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. С весны 2017 года он жил вместе с девушкой, но в середине ноября она решила с ним расстаться. В региональном следственном управлении сказали, что они не были женаты.

- По версии следствия, около 2 часов ночи молодая женщина возвращалась домой. На лестничной площадке ее дожидался бывший сожитель, с которым в середине ноября потерпевшая рассталась. В ходе произошедшего между ними конфликта мужчина задушил бывшую подругу и нанес ей колото-резанные ранения в области шеи, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По ходатайству следователей СКР мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ведется следствие.

Тэги: убийство

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