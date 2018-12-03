Выставка, посвященная творчеству Александра Солженицына, откроется в Вологодской областной библиотеке

В Вологодской областной библиотеке 3 декабря открывается выставка, посвященная столетию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына.

- На выставке представлены издания произведений писателя разных лет, в том числе книги, вышедшие за рубежом во время эмиграции писателя, а также литература о его жизни и творчестве, критико-биографические издания. Центральными экспонатами выставки стали первые издания повести «Один день Ивана Денисовича», в том числе публикация в журнале «Новый мир» за 1962 год, - сообщает пресс-служба библиотеки.

Среди экспонатов выставки - автограф писателя на книге «Россия в обвале», переданной автором в подарок Вологодской областной библиотеке в апреле 2002 года, и письмо, присланное Солженицыным вместе с его 10-томным изданием «Красного колеса» и трехтомником публицистики в 1999 году.

На выставке представлены разделы, посвященные жизни России 1930-1980-х годов, репрессиям 1930-1950-х годов, хрущевской «оттепели» 1960-х годов, эмиграции и диссидентству 1970-1980-х годов. Один из разделов расскажет о судьбах репрессированных вологжан.

Вход на выставку свободный.