В Вологодском районе водитель «Ситроена» погиб после столкновения с КамАЗом

03.12.2018 [Происшествия]

Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения «Ситроена», КамАЗа и «Нивы Шевроле» в Вологодском районе. Авария произошла около 7.25 на 441 километре трассы Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск.

По предварительной информации, 21-летний молодой человек за рулем «Ситроена» выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ. После этого в иномарку врезалась «Нива Шевроле», ехавшая в попутном направлении. После удара «Нива» также столкнулась с «Газелью».

В результате ДТП молодой человек, управлявший автомашиной «Ситроен» погиб. Травмы получили 23-летний и 21-летний молодые люди, ехавшие в «Ситроене», а также 20-летняя пассажирка «Нивы Шевроле» и 57-летний водитель «Нивы Шевроле». На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП

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