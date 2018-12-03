Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники

Департамент имущественных отношений в конце сентября заключил контракт с фирмой из Санкт-Петербурга на демилитаризацию военной техники. Сумма контракта составила 610 041,22 рублей.

За бюджетный счет департамент имущественных отношений разоружает две боевые машины пехоты БМП-1П и один бронетранспортер БТР-70. Образцы военной техники досталась ведомству в рамках соглашений, достигнутых между правительством Вологодской области и министерством обороны РФ 28 января 2017 года. Согласно соглашениям, вышеупомянутая техника подлежит передаче в собственность Вологодской области безвозмездно.

«Поскольку образцы военной техники передаются безвозмездно, работа по их демилитаризации осуществляется за счет получателя», - сообщили в управлении информационной политики.

Там также пояснили, что после демилитаризации образцы техники будут переданы в муниципальную собственность. Одна боевая машина пехоты и БТР останутся в Вологде в качестве памятников. Еще одна БМП отправится на постамент в Никольск.