В Вологде учредили медаль «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли» имени Николая Верещагина

В Вологодской области учредили награду «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли» имени Николая Васильевича Верещагина. Ее будут вручать за выдающиеся научные, технические и практические достижения.

«С именем Николая Верещагина по праву связывают зарождение отечественного молочного дела. Вклад этого человека в экономику и промышленную культуру России бесценен, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - В следующем году исполняется 180 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, и именно в 2019 году будет вручена первая учрежденная сегодня медаль наиболее достойным лауреатам».

Соглашение об учреждении награды подписали представители руководства Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Николая Верещагина, Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия, Всероссийского НИИ молочной промышленности и журнала «Переработка молока».

Как отмечают в пресс-службе губернатора Вологодской области, медаль призвана содействовать «интенсивному развитию и процветанию молочной промышленности», разработке новых стратегий, внедрению инновационных подходов к организации и управлению производством, расширению ассортимента.

Награду презентовали в рамках II Всероссийского молочного форума «Вологда – молочная столица России», который прошел в областной столице на прошлой неделе. Он собрал более 400 гостей из 21 региона России и четырех зарубежных стран – Германии, Латвии, Ирландии и Аргентины. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы развития отрасли, наладили партнерские связи. Кроме того, форум затрагивает такие важные темы, как популяризация потребления молока и экспорт молочной продукции за пределы России.