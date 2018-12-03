В Вологде пенсионерка во время ссоры убила 29-летнего сына

В Вологде пенсионерка во время ссоры ударила ножом в грудь 29-летнего сына: мужчина скончался. Трагедия произошла в ночь на 30 ноября в одном из домов на улице Профсоюзной. Как сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета, и обвиняемая, и погибший были пьяны. Поссорились они из-за того, что сын пришел домой пьяный.

- По версии следствия, в ходе ссоры на почве неприязненных отношений 56-летняя пенсионерка нанесла удар ножом по телу 29-летнего сына. От причиненного ранения груди мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, решается вопрос об ее аресте. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.