В Вологде открылся первый супермаркет сети «Перекресток»

В Вологде открылся первый супермаркет торговой сети «Перекресток». Магазин торговой площадью более 800 кв. метров расположился в доме №4 на улице Лермонтова.

В ассортименте супермаркета свыше 13 000 наименований товаров: овощи, фрукты, мясо, птица, рыба, кулинария собственного производства, хлеб и выпечка, изготовленная в пекарне супермаркета. Широко представлена продукция Вологодской области: молочная и мясная, гастрономия, хлебобулочные изделия. Она выделена специальным стоппером "Наше вологодское".

- Мы понимаем, что покупатели имеют патриотические потребительские предпочтения и предъявляют достаточно высокие требования к качеству продуктов. Поэтому эффективная работа с местным производителем, позволит нам здесь быть успешными, - рассказала директор дивизиона "Северо-Запад" торговой сети "Перекресток" Дарья Осиновская.

Дарья также рассказала, что в "Перекрестке" работает интересная программа лояльности.

- Программа лояльности - карта, которая позволяет покупателю дать не только акции, которые указаны в листовке. Она позволяет накопить баллы, а потом этими баллами расплачиваться. Также понимая, какие покупки покупатель совершает каждый день, мы можем дать ему индивидуальное предложение именно на эту категорию продукцию.

Пенсионеры в будние дни с 9 до 13 часов получают дополнительную скидку 10% на всё, кроме табачной продукции и других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-акциях. Чтобы получить скидку, необходимо предъявить пенсионное удостоверение на кассе.

Открытие супермаркета в Вологде Дарья Осиновская назвала знаковым для компании событием.