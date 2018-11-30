Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест

30.11.2018 [Общество]

Вологодский городской суд сегодня изменил меру пресечения для экс-заместителя главы Вологды Алексея Осокина: он выпущен под домашний арест. Об этом сообщает телеканал «Русский север».

При этом накануне суд продлил содержание под арестом для Антона Мусихина до 15 января 2019 года. Третий фигурант уголовного дела, связанного со строительством виадука в Лукьяново -  Игорь Ивонин – также останется в СИЗО.

По данным РБК, речь идет о хищении 100 млн рублей из бюджета Вологды при строительстве транспортной развязки через железную дорогу Москва — Архангельск в районе улицы Залинейной Вологды. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере».

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