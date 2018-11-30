Онлайн-голосование за место для строительства Ледового дворца в Вологде идет на сайте городской администрации

На сайте администрации Вологды 27 ноября стартовало интернет-голосование за новое место для строительства Ледового дворца. В нем приняли участие уже более 1300 человек.

Пока с отрывом в несколько десятков голосов лидирует вариант строительства Ледовой арены на ул. Конева рядом с УСКК «Вологда». На втором месте на данный момент площадка на пересечении улиц Конева и Архангельской, на третьем месте – 3-й Южный микрорайон. Голосование продлится до 20 декабря.

Свое мнение вологжане могут высказать не только в режиме онлайн, но и заполнив специальные бланки. Это можно сделать 1 декабря на уличных площадках голосования за проекты «Народного бюджета». Список адресов размещен на сайте администрации города Вологды.

Специалисты городской администрации пришли к выводу, что все три площадки соответствуют требованиям для размещения таких объектов, предусматривают создание необходимой инфраструктуры, подведение коммуникаций. Итоги голосования за место размещения Ледового дворца будут подведены в конце декабря. Он будет построен именно на той территории, за которую выскажется больше всего жителей.

Как ранее сообщал Newsvo, крытый каток с искусственным льдом планировали построить рядом со стадионом «Витязь», при этом в контур его строительства частично попадает территория Ковыринского сада. Это вызывало беспокойство у местных жителей, правозащитников и активистов территориальных общественных самоуправлений. В итоге было принято решение перенести строительство в другое место.