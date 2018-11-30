Два школьника из Вологодской области примут участие в программе "Умницы и умники" на Первом канале

Двое вологодских школьников примут участие в съемках четвертьфинальных игр телеолимпиады «Умницы и умники», которые состоятся с 2 по 5 декабря в Москве. Это Данил Пискунов из "Вологодского многопрофильного лицея" и Анастасия Смолина из череповецкой "Женской гуманитарной гимназии", ставшие победителями областного этапа.

-Жюри областного конкурса в лице губернатора области Олега Кувшинникова и заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрия Вяземского также выбрало для участия в Телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники» Матасарь Сергея, обучающегося МБОУ «Хохловская средняя школа» Кадуйского района, и Козицыну Наталию, ученицу МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа, - сообщает сайт областного правительства.

Темы для подготовки к четвертьфиналу были определены в сентябре 2018 года. Среди них: «Артур Конан Дойл. Жизнь и творчество», «Великая Французская Революция»и «История СССР 1946-1964 годы».