Восемь роботов-дояров будут работать на новой животноводческой ферме в Вологодском районе

30.11.2018 [Общество]

Новый роботизированный животноводческий комплекс открыли сегодня в Вологодском районе. Он заработал на базе племзавода «Родина» в поселке Харачево.

Это современный молочно-товарный комплекс с использованием новейших технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с добровольным доением станциями-роботами, с обеспечением компьютеризации процессов доения, идентификации зоотехнического и ветеринарного учета. Мобильные раздатчики-смесители будут приготовлять и раздавать коровам сбалансированные по всем компонентам корма. В составе комплекса - коровник на 544 головы с молочным блоком, восемь роботов – дояров.

Новый комплекс, по мнению специалистов, позволит увеличить поголовье маточного стада на 300 голов, валовое производство молока на 7 тонн в сутки, повысить качество молока, уменьшить затраты на производство продукции.

«Это предприятие – одно из самых крупных в области. В нем 5,5 тысяч голов скота, производительность - почти 20 тысяч надоев в год. Именно это предприятие первым в стране еще 10 лет назад закупило и поставило роботизированный комплекс по доению и оборудовало современный машинный зал. Все эти годы компания динамично развивалась, строились новые корпуса, закупалось новое высокотехнологичное оборудование», - отметил на открытии комплекса губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Роботизированная система доения меняет характер работы в хозяйстве, облегчает человеческий труд, позволяет контролировать качество сырья, здоровье поголовья животных, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы осуществили очень серьезный проект, это по-настоящему ферма будущего. Та технология, которую мы отрабатываем в нашем хозяйстве уже 11 год, доказала свою надежность. За это время мы сделали ремонт четырех молочно-товарных ферм. Это позволило повысить качество молока, уменьшить затраты на производство продукции. Решить один из важнейших вопросов для сельской местности – кадровый. Там, где раньше необходимо было для работы 300 человек, сейчас достаточно пяти. И новый комплекс будут обслуживать всего четыре оператора и специалист-зоотехник», - рассказал генеральный директор АО «Племзавод «Родина» Геннадий Шиловский.

Построен комплекс был в достаточно короткие сроки, на это понадобилось около года. Стоимость проекта - 191 млн. рублей. Он был реализован при государственной поддержке, в частности, предприятию была предоставлена федеральная субсидия на получение кредита в рамках программы льготного кредитования.

Тэги: сельское хозяйство, коровы

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